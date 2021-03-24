ترقب موعد صرف رواتب المتقاعدين 1442 – مارس 2021

موعد صرف رواتب المتقاعدين تحدده المملكة العربية السعودية حتى يظل المواطنين على علم بموعد صرف معاش التقاعد، فهي تهتم بهم و براحتهم ويمكن للمتقاعد أن يحسب الراتب الخاص به بعد أن يتعرف على عدد السنوات التي قضاها في الوظيفة، وسوف نتعرف في هذا المقال بالتفصيل على موعد نزول الرواتب للمتقاعدين.

شهر يناير يتم الصرف فيه 25/1/2021 ميلادية.

شهر فبراير يتم الصرف فيه 25/2/2021 ميلادية.

شهر مارس يتم الصرف فيه 25/3/2021 ميلادية.

شهر إبريل يتم الصرف فيه 25/4/2021 ميلادية.

شهر مايو يتم الصرف فيه 25/5/2021 ميلادية.

شهر يونيو يتم الصرف فيه 25/6/2021 ميلادية.

شهر يوليو يتم الصرف فيه 25/7/2021 ميلادية.

شهر أغسطس يتم الصرف فيه 25/8/2021 ميلادية.

شهر سبتمبر يتم الصرف فيه 25/9/2021 ميلادية.

شهر أكتوبر يتم الصرف فيه 25/10/2021 ميلادية.

شهر نوفمبر يتم الصرف فيه 25/11/2021 ميلادية.

شهر ديسمبر يتم الصرف فيه 25/12/2021 ميلادية.

شهر مارس الجاري يتم الصرف يوم الموافق 25/3/2021 ميلادية.

أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن جميع المواطنين يمكنهم أن يحصلوا على معاش التقاعد، ويتعرفون على موعد رواتب المتقاعدين، ولكن لابد أن تتوفر فيهم ثلاثة شروط أهمها:

أن يكون المواطن قد تجاوز سن الـ 60 عام عند حصوله على معاش التقاعد.

أن يكون متوقف عن العمل، ولا يوجد لديه العمل الخاص الذي يمارسه.

أن يكون مشترك في التأمينات الاجتماعية السعودية لفترة من الوقت حد أدنى لا تقل عن 120 شهر.

وفرت المملكة العربية السعودية طرق سهلة وبسيطة للاستعلام عن موعد نزول

رواتب المتقاعدين بالشكل الإلكتروني من خلال اتباع هذه الخطوات:

يدخل المواطن على المؤسسة العامة للتقاعد من خلال الرابط المباشر الخاص بها.

يسجل المواطن الدخول على هذا الرابط للمؤسسة.

يختار المواطن أن يساوي المستحقات التقاعدية .

يكتب المواطن رقم الهوية الوطنية الخاصة به.

يكتب رمز التحقق الذي يظهر أمامه على الشاشة .

يضغط على كلمة استعلام تظهر للمواطن جميع البيانات التي تخص قرار التقاعد بما فيها موعد صرف هذا الراتب.

بعد أن يتعرف المواطنون على نزول رواتب المتقاعدين يمكنهم أن يحسب قيمة هذا الراتب من خلال العملية الحسابية البسيطة حيث أنهم يقومون بضرب الراتب الأساسي الأخير في مدة الخدمة التي قضاها الشخص في هذه الوظيفة بالشهور، ويتم قسمة الناتج على 480.

تحدثنا في هذا المقال عن موعد صرف رواتب المتقاعدين، وتناولنا جدول صرف هذه الرواتب، وشروط استحقاق الصرف، وكيفية الاستعلام عن مواعيد الصرف، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الموضوع بالتفصيل.