أخبار اليمن : الاحزاب والمكونات السياسية تحيي يوم الصمود الوطني

الاحزاب والمكونات السياسية تحيي يوم الصمود الوطنيقالت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية إن السلام مع العدوان يتطلب وقف العدوان ورفع والحصار وسحب القوات الأجنبية من اليمن والانفتاح على حوار يمني - يمني يحقق الاستقرار السياسي مع وقف أي مواجهات عسكرية وفقاً للثوابت الوطنية التي تحقق سيادة ووحدة اليمن، وإدانة التطبيع مع الكيان الصهيوني بكافة أشكاله.

وفي ختام فعالية لها اليوم بصنعاء بمناسبة الذكرى السادسة ليوم الصمود الوطني في وجه العدوان أكدت الأحزاب والمكونات السياسية أن اليوم الوطني للصمود، هو يوم الانتصار والمضي قدماً نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة.

وباركت تطور القدرات العسكرية وتحقيق الانتصارات الميدانية واستبسال الجيش واللجان الشعبية الذين رووا تراب اليمن بدمائهم دفاعاً عن سيادته واستقلاله، مؤكدة الرفض المطلق لمشاريع التجزئة والتقسيم لليمن وفرص الوصاية عليه تحت أي غطاء.

وطالبت الجميع التوجه نحو الاكتفاء الذاتي في كل المجالات وعلى مختلف الصعد لتعزيز الجبهة الداخلية والتأكيد على مضمون وثيقة الحل الشامل لإنهاء الحرب على اليمن المسلمة للمبعوث الأممي في إبريل العام الماضي ورفض عسكرة القضايا الإنسانية أو المقايضة بها ودعوة المغرر بهم العودة إلى صف الوطن والاستجابة لدعوات المصالحة الوطنية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الفعالية عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، ووكيل محافظة صنعاء حميد عاصم وأعضاء الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية.

