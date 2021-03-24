موسكو تتوعد بالرد على عقوبات كندا

جدة - نرمين السيد - وأكد بحسب "رسيا اليوم"، عزم روسيا الرد عليها.

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على تسعة مسؤولين روس، ردا على الانتهاكات "الصارخة" لحقوق الإنسان فى روسيا الاتحادية.

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