جدة - نرمين السيد - وجاءت تصريحات بلينكن خلال كلمة ألقاها فى مقر "الناتو" بمدينة بروكسل، بحسب "سبوتنيك"، حيث وجه اتهاما مباشرا لروسيا بالضلوع فى "حملات تضليل لتقويض الثقة فى الانتخابات وتقويض الثقة فى اللقاحات". وقال بلينكن فى حديثه عن ما وصفه بالتهديدات، إن الفئة الثانية من التهديدات، هى التهديدات غير العسكرية المتعددة من نفس البلدان، مثل التكتيكات التكنولوجية والاقتصادية والمعلوماتية التى تهدد أمننا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تتهم روسيا بالتضليل وزعزعة الثقة باللقاحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.