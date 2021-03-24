رئيس وزراء إيطاليا يزور ليبيا مطلع أبريل المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال دراجى، إن بلاده تدعم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فى مساعيها لإجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل، واحترام وقف إطلاق النار، حسب كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالى، اليوم الأربعاء، نقلتها وكالة "نوفا" الإيطالية.
وتابع "أنا سأزور ليبيا، أعتقد فى 6 أو 7 أبريل، فى جميع الأحوال خلال الأسبوع الأول من أبريل".
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