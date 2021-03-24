عقوبات كندية تشمل مدير الأمن الروسى والمدعى العام لانتهاك حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، طالت قائمة العقوبات مدير جهاز الأمن الروسى، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس مصلحة السجون الفيدرالية، ألكسندر كلاشنيكوف، والنائب الأول لمدير الديوان الرئاسى الروسى، سيرغى كيرينكو، والمدعى العام، إيغور كراسنوف.

وضمت القائمة أيضا، كل من نائبى وزير الدفاع الروسى أليكسى كريفوروشكو وبافيل بوبوف، ورئيس الدائرة الرئاسية أندريه يارين والمبعوث الرئاسى إلى سيبيريا سيرغى مينيايلو.

وأشار بيان الخارجية الكندية، إلى أن قرار العقوبات يأتى على خلفية سجن المدون الروسى أليكسى نافالنى، وتم اتخاذه وفقا للإجراءات التى أعلنتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة.