الاتحاد الأوروبى يشدد ضوابط تصدير لقاحات كورونا

وبحسب "روسيا اليوم"، قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عشية قمة زعماء الاتحاد، إن لديها خطة جاهزة فى هذا الملف لأن المزيد من اللقاحات المنتجة فى دول الاتحاد "يجب أن تتاح لمواطنيها قبل شحنها للتصدير".
وتعرضت دول الاتحاد لصدمة من المملكة المتحدة، التى تلقت حوالى 10 ملايين جرعة لقاح من مصانع الاتحاد الأوروبى، بينما "لم يرد شىء لها من بريطانيا"، حسب ما أفادت به وكالة "أسوشيدت برس".
ويشدد الاتحاد الأوروبى الآن على المعاملة بالمثل لأنه يرى معدلات التطعيم فى بريطانيا تتصاعد، فى حين تعانى دول الاتحاد النقص فى الامدادات.
وأزعجت "أسترازينيكا"، الشركة "الأنجلو- سويدية"، الاتحاد الأوروبى لتأخرها فى تسليم جرعات اللقاح له المتفق عليه مسبقا.
وحذرت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضى، من أن الاتحاد لن يتردد فى اتخاذ إجراءات ضد ما أسمتهم بـ"دول الطرف الثالث".
وقالت إن الاتحاد وافق على تصدير نحو 41 مليون جرعة لقاح إلى 33 دولة فى الأسابيع الستة الماضية، ويعتقد أنه يأتى فى طليعة من يبذل جهودا دولية لمشاركة اللقاحات.
وتعرض الاتحاد الأوروبى لانتقادات فى الداخل والخارج بسبب بطء حملة اللقاحات، حيث لم يوفر سوى حوالى ثلث اللقاحات اللازمة لدوله.
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