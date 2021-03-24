مواصفات هاتف one plus 9 pro..سعر ومميزات وعيوب وان بلاس 9 برو المفاجأة

مواصفات هاتف one plus 9 pro، احدث أنواع الهواتف الذكية المتميزة التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي تحتوي علي العديد من المواصفات الفنية الجيدة التي تتناسب مع العديد من الفئات، وربما يكون سعر الهاتف مفاجأة كبيرة لرواد حمل احدث أنواع الهواتف ذات الإمكانيات العالية، لذا نقدم لكم عبر هذا المقال مواصفات هاتف وان بلس 9 برو واهم مميزاته وعيوبه، والسعر المفاجأة للنظر هل يستحق الهاتف عبر مواصفاته شراء الهاتف أم شراء غيره من الهواتف الذكية الجديدة.

الشاشة: يتميز الهاتف بشاشة من fluid 2.0 بحجم 6.7 بوصة من ltpo، تعمل بذلك علي توفير شحن الهاتف بنسبة 50% بالإضافة إلى دعمها لمعدل التحديث والذي يصل إلى 120 هرتز حسبما يتم عرض المحتوي علي الشاشة، دقة عرض الشاشة يصل إلى 1440 بيكسل كما تدعم الشاشة سطوع 1300 nits.



البطارية والشحن: يحتوي الهاتف على بطارية بحجم 4500 مللي أمبير، أما عن قوة الشحن فقد تصل إلى 65 واط أي يدعم الهاتف الشحن السريع، حيث يمكنك شحن الهاتف 100% خلال أقل من نصف ساعة.

الكاميرات والتصوير: يحتوي الهاتف على أربع كاميرات، الأولي بدقة عالية 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1/8، الكاميرا الثانية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2/2، الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2/4، وكاميرا السلفي بدقة 16 ميجا بكسل.

المعالج: يحتوي الهاتف على معالج قوي من نوعية Snapdragon 888، بدقة 5 نانو متر، بالإضافة إلي وجود معالج الرسومات Adreno 660.

الذاكرة والتخزين: يحتوي الهاتف على ذاكرة داخلية بحجم 128 جيجابايت وإصدار آخر بحجم 256 جيجا بايت، أما عن الذاكرة العشوائية فتجد أن الهاتف أتاح إصدار بذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت، واخر بحجم 12 جيجا بايت.

يتميز الهاتف بقوة شحن كبيرة جداً، تصميم جديد ورائع بالإضافة إلى وجود كاميرات ذات جودة عالية جداً مع وجود معالج قوي والذي يعد من احدث أنواع المعالجات التي تتمكن من تشغيل الألعاب الثقيلة، والذي يشابه بشكل كبير افضل أنواع هواتف سامسونج جالكسي a52.

عدم إمكانية إضافة ذاكرة خارجية للهاتف. عدم وجود شحن لا سلكي. عدم وجود مدخل 3.5 المخصص بسماعات الأذن.

يعد سعر الهاتف مفاجأة للعديد من متابعي أسعار الهاتف الذكية الجديدة، حيث أعلنت الشركة أن سعر الهاتف العالمي 1000 دولار أي ما يعادل بالمصري تقريبا 16 ألف جنية، أما سعر الهاتف في السعودية 4 الأف ريال، سعر الهاتف في الأمارات 3942 درهم، وسعر الهاتف في الأردن 765 دينار.



محتويات علبة الهاتف

تحتوي العلبة هاتف وان بلس 9 برو علي دبوس تركيب شرائح الاتصال، كابل وشاحن بقوة 65 واط، بالإضافة إلي الجراب الشفاف والكتيب والضمان.

قدمنا لكم مواصفات هاتف one plus 9 pro وسعر الهاتف، سجل لنا في التعليقات هل يستحق الشراء.