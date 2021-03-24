حمدان بن راشد آل مكتوم توفي اليوم ودبي تعلن الحداد 10 أيام وتوقف العمل 3 أيام

حمدان بن راشد آل مكتوم توفي اليوم وتصريحات رسمية تداولتها الأخبار ووسائل الأعلام المختلفة داخل دولة الأمارات وتم التصريح من حكومة دبي أنها أعلنت الحداد علي روح المتوفي لمدة 10 أيام وتعطيل كافة أشكال العمل الرسمية داخل دبي لمدة 3 أيام وخبر وفاة الشيخ حمدان بن راشد كان اليوم الأربعاء وكان خبر أعلان الوفاة للشيخ تم أعلانه من ديوان حاكم دبي في خبر وفاة حمدان بن راشد .

حمدان بن راشد آل مكتوم وما جاء من تصريحات رسمية من حكومة دبي اليوم الأربعاء

كانت قد أعلنت اليوم الأربعاء حكومة دبي في خبر وفاة الشيخ حمدان بن راشد أن يبدأ الحداد اليوم علي روح الشيخ ولمدة 10 أيام متواصلة كما تم التصريح اليوم أيضاً أنه سوف يتم تعطيل كافة أشكال الأعمال داخل الأمارات العربية المتحدة لمدة 3 أيام في كافة الدوائر الرسمية الخاضعة لحكومة دبي وذلك أثر وفاة حمدان بن راشد وهو الأخ الشقيق للشيخ محمد بن راشد صاحب السمو نائب رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة وأيضاً صاحب منصب رئيس مجلس الوزراء ومنصب حاكم دبي كما تم التصريح أيضاً من حكومة دبي أن دولة الأمارات العربية المتحدة سوف تنكس الأعلام وأعلنت الحداد وأيضاً لمدة 10 أيام متواصلة أعتباراً من اليوم وتعطيل كافة أشكال العمل في كافة الدوائر الرسمية وأيضاً كافة المؤسسات في الأمارة وتكون مدتها 3 أيام تبدأ من يوم الغد الخميس 25 مارس .

ما جاء في البيان الصادر من وكالة الأنباء الإماراتية بشكل رسمي في خبر وفاة الشيخ

وفاة حمدان بن راشد في الأمارات وما جاء من تصريحات خاصة بالبيان الرسمي الصادر من وكالة الأنباء الإماراتية والصادر من حكومة دبي اليوم بأن قلوبنا مؤمنة بقضاء الله له كل المجد والكرامة وأن الديوان لصاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي أنه أنتقل صباح يوم الأربعاء ونظراً للظروف الحالية الاستثنائية وبسبب ما تمر به الأمارات بسبب جائحة كورونا سوف يتم أقتصار الصلاة الخاصة بالجناز علي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم علي الأفراد الخاصة بأسرته فقط .

حمدان بن راشد آل مكتوم وقال شقيقه اليوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريده علي منصة تويتر إن لله وإنا إليه راجعون وقال أيضاً عن أخيه الراحل رحمك الله يا أخي كنت سندي وكنت رفيق دربي وتمني له حسن مثواه ودعي إلي الله أن يتغمده برحمته .