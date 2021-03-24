تعاون ويجز ولعبة ببجي بمناسبة الذكري الثانوية الثالثة للعبة PUBG

تعاون ويجز و لعبة ببجي، مؤخراً قد أشتهر مغني الراب ويجز، خاصة بعد إطلاقه لأغنيته الشهيرة دورك جاي، وبعد تعاونه مع مغني المهرجانات الشعبي حسن شاكوش، وقد نال النوع الخاص به من الأغاني إعجاب الكثيرين، خاصة فئة الشباب، ومع شهرة لعبة ببجي في الفترة الأخيرة واكتساح دورها من بين ألعاب الأندرويد، أعلن تعاون ويجز ولعبة ببجي بمناسبة مرور 3 سنوات علي اللعبة الشهيرة.



تعاون ويجز ولعبة ببجي

بعد نجاح المغني الراب السكندري ويجز في حصد ملايين المتابعين، وأيضاً حصد لعبة ببجي العالمية الملايين من اللاعبين، قامت لعبة ببجي بإصدار إعلان تنص فيه عن إقامة تعاقد بين المغني ويجز وبين الشركة الصادرة للعبة ببجي، وهذا بمناسبة مرور السنة الثالثة علي إصدار لعبة ببجي، حيث من الواضح أنه سيقوم ويجز بالغناء داخل اللعبة بعد حصوله علي الايفينت من لعبة PUBG ،MOBILE وذلك بعد إصدار فيديو قصير عبر الموقع الرسمي للعبة PUBG ، مع العلم أننا سنمدكم بأي تفاصيل أخرى تتوافر لدينا عن هذا الموضوع .

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تعتبر من أولى وأشهر أغاني ويجز هي أغنية ” باظت “، وقد نالت شهرة كبيرة بعد غنائه لها مع الفنانة والمغنية “روبي ” بعد تداول مقاطع من الأغنية تجمعهم دويتو عبر برنامج صاحبة السعادة.

هي أغنية ” باظت “، وقد نالت شهرة كبيرة بعد غنائه لها مع الفنانة والمغنية “روبي ” بعد تداول مقاطع من الأغنية تجمعهم دويتو عبر برنامج صاحبة السعادة. أغنية دورك جاي والتي كانت بمثابة نقلة كبيرة إلي المغني ويجز .

. وجاءت بعدها أغنية الغسالة.

والدويتو الشهير له مع الفنان ومغني المهرجانات حسن شاكوش في أغنية “سالكة “.

أغنية منحوس.

تراك هصلا.

تراك سكرتي.

تراك 21

أغنية أسياد البلد.

أغاني ويجز

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