الأرق والإرهاق يزيدان من خطر الإصابة بكورونا.. ونزلة البرد قد تحمي من الفيروس مؤقتاً

■ السعودية تشترط تطعيم جميع العاملين بالنقل

■ الإمارات تلزم العاملين فـي بعض الأنشطة بمسحة كل أسبوعين

■ 18 ألف مطعم منذ بداية الحملة فـي تونس

■ تحذير من وضع وبائي خطير فـي الأراضي الفلسطينية

■ ارتفاع الإصابات فـي البرازيل على نحو خطير

■ روسيا تخطط لإنتاج لقاحها فـي جنوب ألمانيا

■ باكستان تمدد إغلاق المدارس مع تزايد الإصابات

لندن ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق والإرهاق أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد. واكتشف الباحثون الذين أجروا الدراسة أن كل ساعة نوم إضافية تقلل احتمالات الإصابة بكورونا بنسبة 12%، بحسب صحيفة “ديلي ميل”. في المقابل أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من الإرهاق يوميا، كانوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا أكثر من الضعف. من جهة ثانية عرض الأرجنتيني بابلو مورسيا، عالم الفيروسات بجامعة جلاسكو النتائج التي توصلت إليها دراسة عن فيروس كورونا خلصت إلى أن فيروس نزلات البرد الشائعة يمكن أن يوفر حماية مؤقتة ضد كورونا. وأظهر بحث مورسيا على الخلايا في المختبر، والذي نشر في مجلة الأمراض المعدية التي تنشر في أميركا أن الإصابة بالفيروس الأنفي ـ المسبب للزكام ـ تولد “استجابة فطرية” لدى البشر يبدو أنها تمنع تطور “سارس كوف 2” المسبب لفيروس كورونا المستجد. هذا يعني أنه عندما يكون الشخص مصاباً بفيروس البرد، سيحصل على حماية من كورونا، رغم أن هذه الحماية ستستمر بضعة أيام فقط. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا “كوفيد19” حول العالم 124 مليونا، و929 ألفا و654 حالة.

خليجيا، اشترطت الهيئة العامة للنقل في السعودية تطعيم جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات، اعتبارا من منتصف مايو المقبل. من جهتها أعلنت الإمارات أنها سوف تلزم العاملين في أنشطة تجارية معينة ولم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بإجراء فحص مسحة الأنف “بي سي آر” كل أسبوعين. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية أن إجمالي من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ انطلاق حملة التطعيم قبل 10 أيام وصل إلى 18 ألفا و20 شخصا. في المغرب أعلنت وزارة الصحة تسجيل 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا. من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستشرف على حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في سوريا، من المتوقع أن تبدأ في ابريل القادم، بهدف حصول 20% من السوريين على اللقاح بنهاية 2021. في فلسطين قالت وزارة الصحة إن الوضع الوبائي في الأراضي الفلسطينية لا يزال خطيراً، حيث بلغت نسبة إيجابية فحوصات فيروس كورونا ما بين 16 ـ 22 %. بدورها سجلت مصر 648 إصابة بفيروس كورونا فضلا عن 43 وفاة. دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 94 حالة وفاة و 7605 إصابات جديدة بالفيروس. في البرازيل حذرت مديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم الأميركتين كاريسا إتيان من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا على نحو خطير، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه. في ألمانيا أعلن مفوض الحكومة لإنتاج اللقاحات كريستوف كروب، أن ألمانيا تعتزم زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى 6 ملايين جرعة أسبوعيا. من جهتها قالت الحكومة السويدية إنها سوف تلغى حظرا عاما على دخول المسافرين القادمين من الدنمارك والنرويج، كان قد تم تطبيقه للحد من تفشي السلالة البريطانية من فيروس كورونا. في تركيا أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 26182 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية من الإصابات تشهدها تركيا منذ منتصف ديسمبر. الى ذلك، تخطط شركة الأدوية الروسية آر فارم لإنتاج لقاح فيروس كورونا “سبوتنيك 5”، الذي تم تطويره في موسكو، في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا ابتداء من يونيو.

آسيويا، أعلنت باكستان أنها ستبقي على إغلاق المؤسسات التعليمية لأسبوعين آخرين في مناطق مكتظة بالسكان للسيطرة على ارتفاع حالات العدوى بفيروس كورونا بشكل مطرد.