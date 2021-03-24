سيناريوهات "مخيفة" أمام لبنان.. ماذا يلوح في طريق الأزمة؟

ينجرف لبنان بشدة نحو هوة أزمة عميقة، ويلاحقه الفشل في كل خطوة يخطوها لمداواة جروح عملته المنهارة والإفلات من انهيار مالي واجتماعي أوسع، وسط مخاوف أمنية مقلقة.

ولم تنفع الزيارات الـ18 التي قام بها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بعبدا في حلحلة العقد الوزارية بين الطرفين، فيما يصر رئيس الجمهورية على الثلث المعطل ويقول إنه لا يريده، والحريري ثابت على موقفه: تشكيلة من 18 وزيراً لا يكون فيها ثلث معطل لأي أحد.

الزيارة الـ18 كانت مفصلية للبنان، لأنها أتت بعد نهاية أسبوع كان حافل بالرسائل السياسية بين أطراف التشكيل، وأصبح الوضع أكثر تعقيداً.

تطورات متوقعة

ويرى رئيس تحرير صحيفة اللواء اللبنانية صلاح سلام، أن "ما حصل كان متوقعاً ، فبعد خطاب الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، كان واضحاً أن مسيرة التأليف تعطلت، خاصة أن الشروط التي اتفقوا عليها في فترة سابقة تغيرت اليوم" .

وشرح سلام، في حديث مع موقع "دوت الخليج"، أن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري لقام بإٕرسال وفود من تيار المستقبل الى كل الكتل السياسية، بما في ذلك الثنائي الشيعي من أجل الاستفسار عن المبادرة، فكان الجميع متفقا على المبادرة الفرنسية، لكن تم التخلي عنها فجأة وحلت مكانها فكرة حكومة "تكنو – سياسية" أي سياسية مطعمة بوزراء إختصاص .

وراهن رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، على هذه الصيغة، أي الثلث المعطل لعمل الحكومة بـ 6 وزراء، وفي هذه الحالة لن يتخذوا أي إجراء في حال منعهم من المشاركة في الجلسات.

وتتعارض هذه الصيغة مع خطوط المبادرة الفرنسية، والتي كانت أساسا لترشح الرئيس سعد الحريري "، ويشير إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون اتبع نهجا استفزازيا مع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري، سواء من خلال دعوته عبر شاشات التلفزة، أو عبر إرسال لائحة يوم الاثنين، بتوزيع الحقائب على الطوائف، فضلا عن التمسك بالثلث المعطل.

ويرى الباحث أن هذا النهج قاد إلى احتمالين اثنين، فإما تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال أو التلويح بقصة تعديل الدستور، فكان رد تيار المستقبل هو الاستقالة من مجلس النواب في حال طرح تعديل الدستور".

انتخابات نيابية مبكرة

وأردف سلام "هنا تطرح أزمة ميثاق ويمكن أن توصل الى انتخابات نيابية مبكرة، وهكذا يكون البلد فقد السلطتين معاً التنفيذية والتشريعية، في حال استقال نواب المستقبل، وحينها طريقنا سيكون ألى ما يسمى بالدولة الفاشلة بجميع المقاييس، وقد يكون هناك تدخلاً خارجي لإعادة تكوين السلطة في لبنان.

وتطرق سلام "إلى مؤشرات للتدخل، من بينها دور القمة الأوروبية، كاشفاً عن الاتصال الذي جرى أمس بين البابا فرنسيس والرئيس الفرنسي ماكرون حول الوضع اللبناني".

أما خليجياً، فقال "الموقف الخليجي يعتبر السلطة الحالية تحت سيطرة حزب الله، وعليه لا يريد أي طرف خليجي التدخل، وأكد سلام أن كل ما قيل عن تخل هو كلام لا أساس له من الصحة، و لم ينف سلام تخوفه من تداعيات اجتماعية معيشية وأمنية خصوصاً بعد تحذير حسن نصرالله من قطع الطرق "هذه من الخيارات التي قد تؤدي إلى فتنة، ورأى لأن قطع الطرق لعبة مبرمجة (لأجهزة) هدفها تنفير الناس وإبطال تحقيق أهداف الجمهور المنتفض".

ويضيف "أن تفاقم الوضع الاجتماعي سيد الموقف حالياً خصوصا، لا سيما من ناحية الارتفاع السريع لسعر للدولار، مشيراً إلى أنه لن يتوقف عند رقم 15 عشر ألف ليرة للدولار الواحد فيما لم يستطع مصرف لبنان السيطرة على الدولار والتأزم حاصل والاتجاه بلبنان نحو وضع صعب للغاية والآتي أكثر فداحة، على مختلف الصعد الأمنية والمعيشية والاجتماعية، وباعتراف وزير الداخلية الذي قال إن القوى الأمنية منهكة وفعاليتها لا تتجاوز 50 في المئة.

وقال سلام "سيمر لبنان بفترة أقلها 3 أشهر صعبة ريثما تنتهي الانتخابات في سوريا واليمن ويتضح حكم الملف النووي".

استقالة نواب المستقبل

وقال نائب رئيس تيار المستقبل، مصطفى علوش، في تصريح صحفي، "نحن نعمل بناء على المعطيات التي تسجل والآن الرئيس سعد الحريري هو الرئيس المكلف ومن هو منزعج فليستقل".

وعن احتمال توجه كتلة "المستقبل" إلى الاستقالة، أكد علوش أن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، وحتى الآن البرنامج القائم هو الاستمرار في السعي للوصول إلى نتيجة في تشكيل الحكومة.

صراعات إقليمية

وبدوره، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية، أنطوان سعد، لموقع "دوت الخليج "، إن ما حصل أمس يندرج تحت خانة خلافات سياسية ظاهرها مشاكل لبنانية وباطنها تعقيدات إقليمية دولية، وبدا واضحا أن ثمة طرحين دوليين إقليميين يتصارعان على الساحة اللبنانية، فأصبح لبنان ساحة صراع إقليمي دولي، الأمر الذي يعقد الحلول والمطلوب هو مبادرة دولية سريعة أو محلية ".

وشدد الخبير سعد على ضرورة البدء بنقاط التوافق وتدعيمها كعملية عزل للنقاط الخلافية، لأن لبنان برمته أصبح اليوم رهينة الفوضى، وأضاف أن الطريق مخيفة، "نتجه نحو أزمات إقتصادية كبيرة، لأن ما يخرج من الدولار أكثر مما يدخل، سواء عبر التهريب أو غيره، ومخزون الدولار يقل يوما بعد يوم ونعاني من تهريب المواد المدعومة من الدولة إلى خارج لبنان؛ مثل المواد الغذائية التي وصل دعمها إلى 80 ومئة مليون دولار شهريا بينما حاجتنا الحقيقية هي 30 مليون دولار".

ويختم بالقول "الحل سياسي بامتياز للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة ".

وفي تطور سياسي لافت مساء الثلاثاء، زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بن عبدالله بخاري، قصر بعبدا ودعا بعد لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون "جميع الفرقاء اللبنانيين إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا"، مضيفاً "نؤكد على مضامين قرارات مجلس الأمن رقم 1701 و1559 والقرارات العربية من أجل الحفاظ على استقرار لبنان، وشدد على أن "اتفاق الطائف هو المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان".