مجلس حقوق الإنسان يدين المستوطنات الإسرائيلية ويؤكد عدم شرعيتها

جدة - نرمين السيد - اعتمد مجلس حقوق الإنسان، قراراً تقدمت به منظمة التعاون الإسلامى يطالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالامتثال إلى قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 497 لعام 1981 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، والتى قررت أن فرض إسرائيل لقوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السورى المحتل لاغية وباطلة وليس لها أَى أثر قانونى دولى.





وأدان القرار، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، استمرار السياسات والممارسات الاستيطانية فى الجولان السورى المحتل وخطط توسيع المستوطنات غير القانونية، مطالباً إسرائيل بالكف الفورى عنها، ووقف فرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين فى الجولان، ووقف الإجراءات القمعية ضدهم وعن جميع الممارسات التى تعوق تمتعهم بحقوقهم الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسماح للسكان السوريين فى الجولان المحتل بزيارة عائلاتهم فى الوطن الأم عبر حاجز القنيطرة تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما طالب بإلغاء قرار حظر تلك الزيارات الذى يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والإفراج الفورى عن المعتقلين السوريين.

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