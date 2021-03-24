

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة PA Media، فإن الملكة إليزابيث الثانية لا تقيم فى الوقت الحالى فى إدنبرة. وقالت الشرطة البريطانية، بحسب "روسيا اليوم"، إنه بعد الفحص الذى أجرته وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة، تم التأكد أن الطرد المشبوه لا يشكل أى تهديد للجمهور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال شخصا بعد معلومات عن طرد مشبوه قرب المقر الرسمى للملكة بأدنبرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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