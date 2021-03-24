جدة - نرمين السيد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، برقية عزاء ومواساة للرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فى وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.





وقال العاهل السعودى فى نص البرقية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، "علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازى، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ". وفى السياق ذاته بعث ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فى وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل السعودى يعزى الرئيس الإماراتى فى وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.