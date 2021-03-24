وفاة حمدان بن راشد تتسبب في إعلان الحداد 10 أيام وتعطيل العمل بكافة الدوائر ثلاثة أيام

قام ديوان حاكم دبي اليوم الأربعاء، الإعلان عن إقامة الحداد في جميع أنحاء البلاد خلال عشرة أيام كاملة تبدأ منذ اليوم، كما يتم تعطيل العمل تماما في جميع الدوائر الرسمية ولفترة تصل إلى ثلاثة أيام متوالية، و قد جاء هذا الإعلان عقب إعلان وفاة الشيخ حمدان بن راشد، و هو شقيق سمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة و رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم إمارة دبي، و الذي بادرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، بالإعلان عنه رسميا في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، ذكرت فيه النص الذي ننقله لكم من خلال السطور التالية و وبعض من اللمحات و المحطات الهامة في حياة الفقيد الراحل .

وفاة حمدان بن راشد وإعلان الحداد 10 أيام وتعطيل العمل بكافة الدوائر ثلاثة أيام

وقد تضمن بيان وكالة الأنباء الرسمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، موعد صلاة الغائب و التي تقام على فقيد دولة الإمارات حيث يتم إقامتها في كافة جموع المساجد بدولة الإمارات، و ذلك عقب صلاة المغرب مباشرة ، علما بأن صلاة الجنازة سوف تكون مخصصة فقط لأفراد العائلة ، و ذلك اتباعا للإجراءات الاحترازية و التي تتبعها دولة الإمارات بسبب تفشي الجائحة، كما تضن البيان النعي التالي :

“بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي ديوان صاحب السمو حاكم دبي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأربعاء، ونظراً للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية ستقتصر صلاة الجنازة على الفقيد على أفراد العائلة فقط”.

وأضاف البيان الصادر من وكالة الأنباء الإماراتية، بأن عملية الحداد الرسمي بشتى أنحاء البلاد وتنكيس الأعلام في إمارة دبي سوف يمتد لمدة عشرة أيام كاملة بداية من اليوم الأربعاء الموافق 24 \ 3 ، كما سيتم تعطيل العمل في جميع الدوائر الرسمية وكافة المؤسسات الحكومية في مختلف أنحاء الإمارة ولمدة تقدر بحوالي ثلاثة أيام ، علما بأن العمل سوف يتعطل بداية من يوم الخميس الموافق 25 \ 3 ، وحتى يوم السبت الموافق 27 \3 .

من هو حمدان بن راشد الذي رحل عنا اليوم ؟

وإليكم نبذة من حياة الفقيد الراحل سمو الشيخ حمدان بن راشد، و أهم المحطات التي مرت في حياة الشيخ حمدان :

تولى منصب وزير المالية في دولة الإمارات لمدة 50 عام، منذ أول حكومة تم تشكيلها بعد إعلان اتحاد دولة الإمارات عام 1971، وحتى لحظة وفاته اليوم 24 مارس 2021 م .

شغل عدد من المناصب الهامة ، ومنها على سبيل المثال : منصب نائب حاكم دبي و منصب رئيس بلدية دبي.

ولد الفقيد في إمارة دبي في يوم 25 من شهر ديسمبر لعام 1947

درس الفقيد المرحلة الابتدائية في المدرسة الأحمدية

درس الفقيد المرحلة الثانوية في ثانوية دبي

درس الفقيد اللغة الإنجليزية في بريطانيا

درس علوم البلديات في جامعة كامبريدج.

عُرف عن الراحل اهتمامـه بكافة الأعمال الإنسانية، كما اشتهر بشـغفه بالقراءة في مجالات الثقافة والآداب

حرص الراحل على التنمية البشرية في بيئة عالمية مستقرة تعتمد على كلا من الحوار والشراكة .

ترأس الراحل عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومنها على سبيل المثال:

بلدية دبـي هيئة آل مكتوم الخيرية مركز دبي التجاري العالمي شركة الإمارات الوطنية للبترول شركة دبي للغاز الطبيعي شركة دبي للألمنيوم شركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية مركز تجهيز حقول النفط.

أما في مجال الشهادات الفخرية ، فقد استطاع الفقيد الراحل أن يحصد عدد 3 شهادات فخرية من الكلية الملكية البريطانية، وهي :