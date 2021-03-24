إرسال برقية للديوان الملكي لسداد الديون أو طلب العلاج | عنوان بريد الديوان الملكي لطلبات تسديد الديون

الديوان الملكي السعودي وطريقة إرسال شكوي وبرقية لتسديد ديون المواطنين بالمملكة، هي من أحد اهتمامات المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تتولي القيادة السعودية عدة ملفات إنسانية والتي من خلالها تقف بجوار المواطنين بالمملكة الذين يتعرضون لبعض الظروف القهرية التي تجبره علي تراكم بعض الديون الشخصية، ويقف الديوان الملكي بالمملكة بتوجيه خاص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بجوار من يرغب في حل مشاكله سواء في سداد الديون أو طلب مساعدة للعلاج ويتم ذلك عبر البريد السعودي الذي بات الأسرع في توصيل الطلب الذي يرغب به المواطن في أي وقت خلال أوقات العمل، وتعمل الحكومة السعودية بالمملكة علي تقديم العديد من المساعدات الملكية لمساندة المواطن في ظروفه المادية والاجتماعية الصعبة، وتعد مساعدات الديوان الملكي للمواطن السعودي فرصة لتفعيل الدور الاجتماعي للدولة من أجل مساعدته أيضاً علي مواجهة تحمل عبء الحياة، وبمقالنا هذا نوضح لكم طريقة إرسال برقية عبر البريد السعودي مساعدة إلى الديوان الملكي من أجل سداد الديون، وسوف نوضح لكم عنوان البريد السعودي وتوضيح أنواع برقيات الشكاوى التي يمكن تقديمها إلى الديوان الملكي السعودي في حالة توافق شروط الحصول علي مساعدة الديوان الملكي.

صيغة إرسال برقية للديوان الملكي مساعدة سداد ديون أو علاج

إرسال برقية سداد ديون أو طلب علاج يستطيع أن يقوم بها كل مواطن من خلال كتابة الطلب كالتالي:

بأن يقوم طالب الطلب بتقديم التحية إلى خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، ثم كتابة مضمون الشكوي بطلب شخصي لتسديد الديون أو لطلب العلاج، مع سرد تفاصيل أسباب هذا الدين، ثم توضيح العنوان الخاص بمقدم الطلب مع توضيح رقم الجوال الخاص بصاحب الطلب أيضاً، مع توضيح رقم الهوية الوطنية ورقم الآيبان الخاص، مع توجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، وإرسال البرقية إلى الديوان الملكي عبر البريد الممتاز السعودي بالمملكة.

عنوان البريد الملكي لإرسال برقية سداد الديون

يوفر الديوان الملكي إمكانية إرسال طلب تسديد الديون لجميع المواطنين سواء من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، ويتم إرسال جميع طلبات سداد الديون أو طلبات العلاج أو تقديم طلب خاص من أجل إسقاط قروض مالية خاصة به وذلك إلى العنوان التالي: المملكة العربية السعودية- الهدا 7636- الرياض 12911، وبعد كتابة العنوان يجب الكتابة بأسفل البرقية “موجه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز”.

برقيات وشكاوى أخري يمكن إرسالها للديوان الملكي داخل وخارج المملكة

الديوان الملكي من الهيئات الخدمية التي تملك صلاحية تقديم حلول لمشاكل وخدمات المواطنين المختلفة، فمن خلال الديوان الملكي يستطيع أي مواطن أن يتقدم بطلب شخصي من أجل حل مشاكل خاصة به، ومن الطلبات التي يتقدم بها المواطنين ويستقبلها الديوان الملكي:

يستقبل الديوان الملكي بالمملكة الطلبات الخاصة بالعلاج علي نفقة المملكة سواء بداخل المملكة العربية السعودية أوخارجها.

يستقبل الديوان الملكي بالمملكة الشكاوى الخاصة بالمشاكل الشخصية مع شخص أخر أو شكاوى ضد مسئول داخل المملكة.

يستقبل الديوان الملكي بالمملكة طلبات الرغبات الخاصة بإيقاف حكم القصاص المتعلقة بالحق العام بالمملكة.

يستقبل الديوان الملكي بالمملكة برقيات تهنئة أو برقيات عزاء أو برقيات مختلفة مثل برقيات خاصة للطلبات الحكومية أو الإدارية المختلفة بالمملكة.

طلبات مساعدة للمنح السكنية

يقبل الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية إمكانية إرسال طلبات خاصة بالمنح السكنية للأفراد الذين يعانون من عدم وجود مأوى لهم، حيث يوفر خادم الحرمين الشريفين مشروع الإسكان التنموي، مع منح عدد من قطع الأراضي المتنوعة للأفراد الغير قادرين بالمملكة والأقل دخلاً، أو من لا يجد مأوى لعدم القدرة المالية.

أرقام خاصة للتواصل مع الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية

يتم التواصل علي الرقم التالي: 8004000000 وذلك لجميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية

يتم التواصل علي الرقم التالي: 92003003 وذلك لجميع المقيمين خارج المملكة العربية السعودية.

ولطلب الدعم أو المساندة الخاصة يتم التواصل علي هذا الرقم التالي: 920022220.

رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي

يوفر الديوان الملكي السعودي رابط إلكتروني خاص بخدمات الديوان الملكي، حيث يمكن الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: الديوان الملكي، ومن خلال يمكن الاستعلام عن طلبات المساعدة أو الاستفسار عن خدمات يقوم الديوان الملكي بتوفيرها للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية.