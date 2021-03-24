كيفية الاستعلام عن رخصة العمل 1442 برقم الإقامة وزارة العمل

كيفية الاستعلام عن رخصة العمل 1442 تعتبر طريقة الاستعلام عن رخصة العمل برقم الإقامة يبحث وتهم كثير من المقيمين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية للعمل بها وذلك ليتمكنوا من إصدار أو تجديد رخصة العمل وذلك يتم وذلك عبر البوابة الإلكترونية وعبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أن الوزارة تهتم بالخدمات الإلكترونية لأنها توفر الكثير من الوقت والجهد وتعتبر موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لها للعمال الذين يعملون في السوق السعودي هي من اهم مطالب المديرية العامة للجوازات من اجل تجديد الإقامة للعامل.

أن يقوم العامل بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. يتم تسجيل الدخول والقيام باختيار المنشأة من خلال قيم الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية التي تظهر لك. أن يقوم العامل بتسجيل الدخول ثم اختيار زر خدمة إصدار أو خدمة تجديد رخصة عمل ثم علية النقر على زر الدخول. يتم إدخال البيانات مثل كتابة رقم الحدود الخاصة بك أو رقم الإقامة أو اكتب رقم العامل ثم قم بإدخال رمز التحقق ثم انقر على بحث. يتم إضافة الوافدين المطلوب أصدار أو تجديد الرخصة الخاصة بهم وإظهار البيانات البيانات الخاصة بحالة السداد ويظهر لك رقم السداد لتدفع به الرسوم. يتم النقر على كلمة بحث للقيام بسداد الرسوم المستحقة بمكتب العمل والقيام باختيار العمالة الذي تريد أصدار الرخصة أو تجديد رخصة العمل الخاصة بالعامل. يتم النقر على إرسال ثم بعدها يظهر لك تذكرة مراجعه تحتوي على رقم السداد الخاص بك. يتم بعدها إرسال لك رقم السداد وجميع التفاصيل على طريق رسالة نصية. يتم استخدام رقم السداد لكى تسدد الرسوم عن طريق البنوك المحلية التي تتعامل معها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة. يتم بعد قيام التسديد القيام بمراجعه مكتب الجوازات من اجل أصدار الإقامة.

يشترط أن تكون جميع التراخيص الخاصة بالمنشأة سليمة وسارية الصلاحية. يشترط الايتم إصدار أو تجديد رخص عمل لمنشآت النطاق الأحمر. يشترط الايتم إصدار أو تجديد رخص عمل جديدة لمنشآت النطاق الأصفر. يجب ألا يكون قد مضى على رخصة الوافد اكثر من سنتين منذ تاريخ الدخول المملكة العربية السعودية لكى يتم تجديد الرخصة التي داخل النطاق الأصفر يجب ألا يمر ستة أشهر على التاريخ المحدد لانتهاء الرخصة القديمة. يجب أن يتم الاشتراك في الخدمات الخاصة بالبريد السعودي.

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على الخدمات الإلكترونية. ثم اختيار الخدمات الإلكترونية للمنشآت. الضغط على الاستعلامات الإلكترونية. يتم اختيار الاستعلام عن خدمات مكتب العمل أختيار نوع الخدمة وهي خدمة رخص العمل. لتجد بعد ذلك خيارين أما الاستعلام عن رخصة العمل برقم الحدود أو رقم الإقامة. يتم إدخال رقم الحدود أو الإقامة ومن ثم أدخال رمز التحقق. الضغط على بحث. ظهور جميع بيانات رخصة العمل الخاصة بك وتاريخ إصدارها أو انتهائها.

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