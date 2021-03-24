كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات: قال مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى يوم الأحد الماضي، غير أن واشنطن قللت من شأن التجربة التي تُعد الأولى منذ تولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه وأكدت أنها لا تزال مستعدة للحوار، وقال مسؤولان كبيران في إدارة بايدن للصحفيين في إفادة عبرالهاتف مساء أمس الاول الثلاثاء إن التجربة شملت أنظمة أسلحة ليست داخل النطاق الذي يغطيه حظر مجلس الأمن الدولي، وذكرت قيادة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن صاروخين كروز انطلقا قبالة بلدة أونتشون على الساحل الغربي لكوريا الشمالية صباح الأحد.

وقال مسؤول بقيادة الأركان المشتركة للصحفيين امس الأربعاء إن كوريا الجنوبية رصدت علامات تشير إلى حدوث تجربة وشيكة وتابعت الاختبار أثناء إجرائه.

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