سفير السعودية فى مصر يستقبل نظيره العمانى

جدة - نرمين السيد - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، بمكتبه بالسفارة سفير سلطنة عمان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالله بن ناصر الرحبى.





وهنأ السفير أسامة نقلى، وفقا لبيان صحفى، نظيره السفير الرحبى بمناسبة مباشرة عمله سفيراً لجلالة السلطان لدى جمهورية مصر العربية، ورحب فيه ضمن أسرة جامعة الدول العربية مندوبا دائما لبلاده لدى الجامعة، متمنيا له التوفيق والسداد. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين و القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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