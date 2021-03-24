عاجل.. مصرع 3 أشخاص جراء زلزال شمال الصين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلًا عن وسائل إعلام صينية، بمصرع 3 أشخاص، جراء زلزال شمال غربى البلاد.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلًا عن وسائل إعلام صينية، بمصرع 3 أشخاص، جراء زلزال شمال غربى البلاد. ولفتت إلى أن قوة الزلزال على مقياس ريختر بلغ 5.4 درجات.

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