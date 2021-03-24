عاجل.. اغتيال القائد العسكرى بالجيش الليبى محمود الورفلى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وسائل إعلام محلية، بحسب "روسيا اليوم"، أن الناطق باسم الجيش الوطنى الليبى، قال إن الورفلى توفى بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص بالقرب من جامعة العرب الطبية فى بنغازى، فيما أصيب شقيقه فى الهجوم، ونقل إلى العناية المركزة.

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