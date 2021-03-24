الاتحاد الأوروبي يرحب بالمبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن  

اعلن الاتحاد الأوروبي، عن ترحيبه بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، مؤكدا انها خطوة إيجابية نحو السلام.

وكشف بيان الاتحاد وفقا لما نقلته فضائية العربية، اليوم الأربعاء، عن دعوته الأطراف كافة للتعاون مع الموفد الدولي لوقف النار في اليمن، بالإضافة إلى دعوة أطراف الأزمة اليمنية للدخول في حوار سياسي بإشراف أممي.

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