خدمة تسجيل منصة مدرستي التعليمية لتسهيل التعلم عن بعُد لطلاب جميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، حيث تستمر عوامل البحث على جوجل لاجل مواصل عوامل التعلم عن بعُد فى ظل الظروف الوقائية التي يمر بها البلاد من ازمة تفشي وباء كوفد 19 حتى الان، عليه سنتابع و نستعرض مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية خطوات وطرق التسجيل على موقع مدرستي من منزل

خدمة تسجيل منصة مدرستي التعليمية

نتابع مع حضراتكم خدمة تسجيل دخول على موقع مدرستي التعليمية المزودة أمام الطلاب لتسهيل مهام التعلم عن بعُد فى ظل الازمة الراهنة وتسهيل حضور الطلاب على الحصص التعليمية فى ظل الازمة الراهنة من تفشي وباء كوفيد 19 داخل البلاد، حيث يتابع عدد كبير من الطلاب والطالبات الامتيازات الموجودة على المنصة من خدمات تعليمية من العيار الثقيل تغني الطلاب من الذهاب الى المدارس فى وقت الحظر ـ حيث يتم فتح الموقع يومياً لإتمام تسجيل دخول الطلاب على الدخول على تأدية النشيد الوطني صباحاً وبدء تنظيم الفصول الافتراضية لاستقبال عدد كبير من الطلاب داخل الفصول الافتراضية والتي تأتي تحت تنظيم عدد كبير من المعلمين داخل المملكة العربية السعودية لتوصيل المعلومة عن بعُد فى ظل الأزمة الراهنة من تفشي كوفد 19، عليه سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية خطوات وطرق اتمام التسجيل على المنصة

خطوات تسجيل دخول على موقع مدرستي

بامكانكم الان تسجيل دخولكم على موقع مدرستي اون لاين وذلك من خلال اتمام تسجيل دخول على الموقع فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع مدرستي التعليمي

النقر على أيقونة تسجيل دخول

إدخال اسم الطالب الرباعي

تحديد الصف الدراسي

إدخال رقم الهوية

النقر على أيقونة تسجيل دخول

وبهذا سيصبح بإمكانكم الحصول على كم رهيب من المعلومات على الموقع.

لايزال التعليم داخل المدارس السعودية بالكامل باستخدام المنصات التعليمية التي جاءت على راس تلك المنصات المنصة التعليمية مدرستي المزودة باحدث الطرق والامكانيات التعليمية لخدمة طلاب جميع المدارس السعودية فى ظل الازمة الراهنة من تفشي وباء كوفيد 19 والتي جاءت مهددة لعدد كبير من المواطنين فى ظل الازمة الموجودة على مستوي دول العالم باكملها.