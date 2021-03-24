تحويل بنك الراجحي | طريقة تحويل بنك الراجحي الي البنوك الاخري إلكترونياً 2021

يعد تحويل بنك الراجحي من أهم الخدمات المصرفية التي يتميز بها البنك عن جميع البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر بنك الراجحي خدمة تحويل الأموال لعملائه بطريقة سريعة ومتميزة، وتعتبر تحويل الراجحي هي الإدارة المسؤولة عن تحويل الأموال بشكل محلي أو دولي في مصرف الراجحي، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي جميع التحويل.

تحويل بنك الراجحي

يعد تحويل بنك الراجحي من أهم بنوك تحويل الأموال في المملكة العربية السعودية؛ حيث يعمل البنك تلبية متطلبات جميع العملاء في كل مكان، حيث تتمثل خدمات البنك في التحويلات الدولية والمحلية بأسعار ورسوم مخفضة جدًا مقارنة بالبنوك الأخري، كما يتميز بنك الراجحي بالعديد من العلاقات المميزة مع البنوك الرائدة والمرموقة في شتي جميع أنحاء دول العالم؛ وذلك لتسهيل عملية تحويل الأموال عبر قارات العالم.

تحويل بنك الراجحي عن طريق النت

يمكن تحويل الأموال من بنك الراجحي بكل سهولة ويسرعن طريق النت وبدون بذل أيّ جهد أوتضيع الكثير من الوقت، وذلك يمكن إتمامه من خلال الموقع الإلكترونيّ لبنك الراجحي، ومن ثم اتباع الخطوات التاليّة:

في البداية يجب الدخول مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي.

بعد ذلك يجب تفعيل حساب الأفراد من خلال اتباع التعليمات التالية:

قم باختيار خدمة (مباشر للأفراد) من القائمة الرئيسية. اضغط على أيقونة (التسجيل في الخدمات الإلكترونية). قم بإدخال جميع البيانات التي يطلبها الموقع من العميل. قم بإدخال رقم بطاقة الصراف الآلي، ورقم الهاتف الجوال، وأيضًا ادخل رقم الحساب. بعد ذلك اضغط على تسجيل الدخول. ثم اضغط على مباشر للأفراد تعديل. وبعد ذلك اضغط على خيار التسجيل. قم بكتابة جميع البيانات المطلوب إدخالها في الخانات الفارغة المخصصة لذلك. سوف تصل إليك رسالة نصية، فقم بإدخال رمز التأكيد المرسل إليك من خلال رسالة نصية. ثم اضغط على زر “التالي”، وبعدها سوف تظهر أمامك رسالة تُخبرك بنجاح التسجيل في مباشر للأفراد بالراجحي.

قم بكتابة جميع البيانات الخاصّة والمتعلقة بالشخص المراد تحويل الأموال إليه.

قم بكتابة قيمة مبلغ التحويل في الخانات المخصصة لذلك.

قم بكتابة رقم صاحب الحساب المراد التحويل إليه.

بعد ذلك سوف يتم تحويل المبلغ المالي بشرط الالتزام بالشروط والمعايير والبنود المعلنة من خلال البنك.

في النهاية يمكن التواصل مع الشخص المستلم للأموال المُرسلة؛ وذلك للتأكد من أن التحويل قد تمّ للشخص المراد التحويل له بنجاح.

تحويل من الراجحي إلى بنك آخر عن طريق الصراف الآلي

يُمكن لجميع عملاء الراجحي تحويل الأموال من بنك الراجحي إلى أيّ حساب آخر في أيّ بنك آخر بكل سهولة ويسر وبدون بذل أي جهد وذلك من خلال الصراف الآلي؛ وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب التوجه إلى أيّ صراف آلي في المملكة العربية السعودية.

بعد ذلك يجب الدخول إلى حساب العميل.

قم بإدخال كلمة المرور ورقم الحساب الخاصة بك في بنك الراجحي.

بعد ذلك سوف يظهر للمستخدم قائمة تحتوي العديد من الخيارات، ومنها يتم اختيار خدمة تحويل حساب الراجحي.

قم بإدخال قيمة المبلغ المراد تحويله وتحديد الحساب المحول له.

قم ب كتابة جميع البيانات كاملة المتعلقة بالشخص المحول له المبلغ مع مراعاة التأكد من صحته البيانات المُدخلة.

في النهاية اضغط على نعم، وبعد ذلك وسوف يتم تحويل الأموال

طريقة التحويل من الراجحي إلى بنك محلي آخر

يُمكن أيضاً لجميع العملاء التحويل من بنك الراجحي إلى أيّ بنك محلي آخر من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب الدخول إلى موقع الرسمي لبنك الراجحي، أو الصراف الآلي.

قم بإدخال كلمة المرور الخاصة ورقم الحساب الشخصي.

قم بكتابة قيمة مبلغ التحويل في الخانة المخصصة لذلك.

بعد ذلك كتابة رقم صاحب الحساب المراد تحويل الأموال إليه.

قم باختيار اسم البنك المحلي الآخر.

وبعدها سوف يتم تحويل المبلغ المالي من حساب شخص المحول في الراجحي إلى الحساب الآخر بكلّ سهولة.

طريقة تحويل من الراجحي من تطبيق تحويل الراجحي

يُتيح بنك الراجحي لجميع عملائه خدمة تحويل الأموال من تطبيق تحويل الراجحي باتباع إجراءات بسيطة وميسرة، ويمك تحويل الأموال بنك الراجحي إلي جهه أخري من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب تحميل تطبيق الراجحي، فيمكن لجميع مستخدمي نظام الأندرويد تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل، ويمكن أيضًا لمستخدمي نظام الأيفون تحميل التطبيق من خلال متجر أبل.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى خدمة المباشر الخاصة بالأفراد.

قم بإدخال رمز التأكيد الذي تم إرساله إلى رقم الهاتف الجوال الخاص بالمستخدم عبر رسالة نصيّة.

ثم اضغط على (تحويل).

قم باختيار خدمة (إضافة مستفيد جديد).

قم باختيار البنك المراد التحويل إليه.

ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة للشخص المراد التحويل إليه.

قم بإدخال رقم الآيبان.

اضغط على أيقونة “حفظ”.

بعد ذلك قم بالعودة إلى القائمة الرئيسية، واختيار خدمة التحويل إلى مستفيد.

ثم قم باختيار الشخص الذي ترغب في التحويل إليه.

قم بإدخال قيمة مبلغ التحويل في الخانة المخصصة لذلك.

بعد ذلك يجب القيام بتحديد سبب التحويل.

اضغط على زر (التالي).

في النهاية اضغط على أيقونة (تأكيد إجراء التحويل)، حيث سوف يتم التحويل للحساب الآخر في غضون 24 ساعة من إتمام عملية التحويل.

الاستعلام عن تحويل الراجحي من خلال هاتف تحويل المصرف

يُمكن لجميع العملاء الاستعلام عن تحويل الراجحي من خلال خدمة التواصل على هاتف تحويل الراجحي المتاح للمستفيدين، وهو (800-1190-088)، وهو رقم متاح للتواصل على مدار 24 ساعة يومياً، وتقدم هذه الخدمة العديد من الخدمات المجانيّة في أيّ وقت وأي مكان، حيث يُمكن لجميع العملاء من خلال الرقم الاستفسار عن الحوالات البنكية، وإلغاء الحوالات، وتعديل الحوالات، وإضافة المستفيد، وتعديل المستفيد.

طريقة التسجيل بخدمة المباشر للأفراد الراجحي

يوفر بنك الراجحي لجميع عملائه خدمة التسجيل في المباشر للأفراد الراجحي؛ وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: