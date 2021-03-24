المبعوث الأممى بليبيا يؤكد استعداد بعثته لدعم السلطة التنفيذية المؤقتة

جدة - نرمين السيد - أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا يان كوبيش، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا على استعداد لدعم السلطة التنفيذية المؤقتة لتنفيذ الأولويات التى حددها رئيس الوزراء الليبى، والتى تشمل إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها السيادية، ودفع عجلة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإصلاح القطاع الأمنى، ونزع السلاح، وإعادة الدمج وتقديم الخدمات الأساسية لليبيين على أساس نظام غير مركزى والتصدى لجائحة كوفيد-19، وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة القائمة على حقوق الإنسان والعدالة.





وأفاد كوبيش فى إحاطته التى قدمها لمجلس الأمن الدولى اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن الإجراءات التى تبعت تسليم السلطة وتقسيم المناصب حسب خارطة طريق ملتقى الحوار الليبى السياسى، تعد تعبيراً عن الإرادة السياسية المتطلعة إلى الوحدة بعد سنوات من الصراع. وشدد على أن الليبيين بجميع فئاتهم وأطيافهم السياسية يطالبون بشدة بمغادرة جميع المرتزقة والقوات الأجنبية، مفيداً أنه بينما يستمر سريان اتفاق وقف إطلاق النار، هناك تقارير عن استمرار التحصينات وإنشاء مواقع دفاعية على طول محور سرت الجفرة فى وسط ليبيا، ومؤكداً أهمية مواصلة دعم السلطات لمواجهة هذا التهديد المستمر، والعمل ضد الإرهاب الدولى ومحاربة شبكات الجريمة المنظمة التى ابتليت بها البلاد.

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