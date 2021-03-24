عاجل.. إصابة رئيس البرلمان العربى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وتمنى البرلمان فى بيان صحفى نشر على صفحته بموقع "تويتر"، الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية للعسومى، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة وسيخضع للحجر الصحى ويمارس مهام عمله عن بعد.

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