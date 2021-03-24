ألمانيا.. توقيف امرأة مشتبه بانتمائها لداعش بمطار برلين

جدة - نرمين السيد - وذكرت النيابة العامة، بحسب "روسيا اليوم"، أن عملية التوقيف نفذت على يد أفراد شرطة ولاية شليسفيش هولشتاين، وأن المواطنة الألمانية "شتيفاني. أ" "يشتبه بانتمائها إلى تنظيم إرهابى أجنبى فى حادثين اثنين"، إضافة إلى اشتباهها "بانتهاك واجبات الوالدين والأوصياء وارتكاب جرائم حرب".
ووفقا للتحقيق ففى صيف 2016 غادرت "شتيفانى. أ" مع ابنها البالغ 15 عاما من عمره إلى سوريا حيث كان زوجها يقاتل لصالح تنظيم "داعش"، وفى سوريا انضمت "شتيفانى" إلى صفوف التنظيم وأرسلت ابنها - بموافقة زوجها - إلى أحد معسكرات التنظيم، وشارك الفتى فى معارك حتى قتل فى مارس 2018.
ومن المقرر أن تمثل الموقوفة فى 25 مارس أمام المحكمة التى ستبت فى فى إجراء الوقائى اللازم اتخاذه فى شأنها.
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