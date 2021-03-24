موعد مباراة السعودية والكويت الودية اليوم والقنوات الناقلة مجانا ksa sports

يستضيف ملعب مرسول بارك مباراة المنتخب السعودي ضد المنتخب الكويتي الودية اليوم الخميس الموافق 25 مارس 2021، حيث يستعد كلا المنتخبان لمواصلة مشوارهم في المرحلة الثانية لتصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2023، وكأس العالم قطر 2022، حيث ستسضيف السعودية باقي مباريات المجموعة الرابعة المتواجدة بها بجوار منتخبات فلسطين، اليمن، سنغافورة، وأوزباكستان، بينما المنتخب الكويتي سيستضيف منافسات المجموعة الثانية المتواجد بها بجوار منتخبات استراليا، الأردن، نيبال، وتايوان قبل نهاية تلك المرحلة من التصفيات بثلاث جولات، وسينطلق موعد مباراة السعودية والكويت الودية اليوم في الثامنة والنصف بتوقيت مكة، والكويت.

المنتخب السعودي يستضيف شقيقه الكويتي في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، والعودة للانتصارات من جديد بعد أن تلقى الخسارة في آخر مبارياته الودية أمام جامياك، حيث التقى المنتخبان في مبارتين وديتين انتهت الأولى بفوز الأخضر السعودي بثلاثية دون رد سجلها كلا من سالم الدوسري، صالح الشهري، وفراس البريكان، قبل أن تفوز جاميكا في المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف سجله عبد الله الحمدان الذي سييغب عن الأخضر ضد الكويت بسبب إصابته بفيروس كورونا، ليلتحق بزميله المدافع أحمد شراحيلي الذي تم استبعاده بداعي الإصابة، بينما استدعى الفرنسي رينارد مدرب السعودية كلا من زياد الصحفي، وصالح الشهري لقائمة الفريق التي تستعد لملاقاة فلسطين الأسبوع المقبل في الجولة السادسة من التصفيات، حيث يحتل الأخضر المركز الثاني بفارق نقطة عن منتخب أوزباكستان متصدر الترتيب، بينما الفدائي يتواجد في ذيل الترتيب بفارب خمس نقاط عن المتصدر.

المنتخب الكويتي يأمل في تحقيق فوز معنوي ضد نظيره السعودي للعودة لمسار الانتصارات من جديد، بعد أن تلقى الخسارة في آخر مبارتين وديتين خاضهما أمام المنتخب الفلسطيني، وانتهت بفوز الفدائي بهدف دون رد، وأمام المنتخب العراقي، وانتهت بفوز أسود الرافدين بهدفين سجلهما محمد حسين، وأيمن حسين مقابل هدف سجله عيد الرشيدي للأزرق الذي يلاقي المنتخب اللباني في مباراة ودية قوية الأسبوع المقبل استعدادا لاستئناف التصفيات التي لن يلعب بها هذه الجولة، ويتواجد الأزرق حاليا في المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن الأردن صاحبة المركز الثالث، وفارق نقطتين عن استراليا متصدرة الترتيب.

8:35 توقيت مكة المكرمة، الكويت، والعراق.

7:35 توقيت فلسطين، ومصر.

9:35 توقيت الإمارات، وعمان.

عبر تردد السعودية الرياضية ksa sports 1 HD بتعليق عبد الله الحربي.

ksa sports 1 HD بتعليق عبد الله الحربي. عبر تردد قناة الكويت رياضة KTV SPORTS: التردد 12523، أفقي، 27500، عرب سات.

موعد مباراة السعودية والكويت الودية اليومالقنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد الكويت