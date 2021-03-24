تعرف علي قائمة أسعار فوانيس رمضان لعام 2021 واصل حكاية فانوس رمضان

تعرف علي أسعار فوانيس رمضان لهذا العام، أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان العظيم ولذلك فأن الكثير منا يتجه لشراء الفوانيس للأحتفال بشهر رمضان، حيث انه من اهم الطقوس والاحتفال بقدوم الشهر الكريم، وفي كل عام يظهر أشكال عديدة ومختلفة من أشكال الفوانيس وكل منها سعرها الخاص، لذلك سوف نتعرف علي أسعار الفوانيس هذا العام.

أسعار فوانيس رمضان

يفرحون الأطفال كثيرا عند شرانا لهم فوانيس رمضان وتعليق الزينة والأنوار فان هذه الأجواء الجميلة تجعل رمضان شهر مميز وكله بهجه.

الفوانيس الخشب: انتشرت بشكل كبير هذه الفترة، حيث جاء سعرها هذا العام من سعر 20 جنيها حتي 75 جنيها، حيث انه يزيد السعر علي حسب زيادة حجم الفانوس المراد شراءه.

انتشرت بشكل كبير هذه الفترة، حيث جاء سعرها هذا العام من سعر 20 جنيها حتي 75 جنيها، حيث انه يزيد السعر علي حسب زيادة حجم الفانوس المراد شراءه. الفوانيس الصاج: تتراوح أسعار الفوانيس المصنوع من النحاس أو الحديد أو الصاج بداية من سعر ال15 جنيها إلي 750 جنيها، ويختلف سعر النفس حسب حجمه.

تتراوح أسعار الفوانيس المصنوع من النحاس أو الحديد أو الصاج بداية من سعر ال15 جنيها إلي 750 جنيها، ويختلف سعر النفس حسب حجمه. فانوس البرج: هو عبارة عن فانوس كبير وطويل ويوضع في مداخل العمارات أو المنشاءات الكبيرة، ويأتي سعره هذا العام ب250 جنيها.

هو عبارة عن فانوس كبير وطويل ويوضع في مداخل العمارات أو المنشاءات الكبيرة، ويأتي سعره هذا العام ب250 جنيها. فانوس النجمة: يعرف فانوس النجمة بهذا الاسم لأنه يعتمد في تصميمه علي شكل النجمة ودائما يكون شكل النجمة في منتصف الفانوس لذلك اطلقه عليه هذا الاسم، وسعر فانوس النجمة هذا العام جاء بثمن ال200 جنيها.

يعرف فانوس النجمة بهذا الاسم لأنه يعتمد في تصميمه علي شكل النجمة ودائما يكون شكل النجمة في منتصف الفانوس لذلك اطلقه عليه هذا الاسم، وسعر فانوس النجمة هذا العام جاء بثمن ال200 جنيها. الفوانيس الصيني: قل سعر الفوانيس الصينية هذا العام ليصبح سعرها 20 جنيها لسعر الفانوس، ويوجد العديد من الأشكال والشخصيات المشهورة في هذه الفوانيس.

قل سعر الفوانيس الصينية هذا العام ليصبح سعرها 20 جنيها لسعر الفانوس، ويوجد العديد من الأشكال والشخصيات المشهورة في هذه الفوانيس. فانوس الخيمة: يتم صنع فوانيس الخيمة من أقمشة الخيم الرمضانية التي تتميز بأشكالها وألوانها المميزة، ويأتي سعره هذا العام بداية من ال20 جنيها إلى 80 جنيها.

يتم صنع فوانيس الخيمة من أقمشة الخيم الرمضانية التي تتميز بأشكالها وألوانها المميزة، ويأتي سعره هذا العام بداية من ال20 جنيها إلى 80 جنيها. الميدالية الفانوس: وهي عبارة عن ميداليات صغيرة تأخذ أشكال فوانيس رمضان المختلفة، وجاء سعرها هذا العام ما بين ال3 جنيهات إلى 10 جنيها.

أصل حكاية فانوس رمضان

الفانوس يظل من أهم الرموز التي يتميز بها شهر رمضان الكريم وخاصه عند المصريين، حيث تدور الكثير من القصص والحكايات حول اصل الفوانيس، ومن أشهر هذه القصص إن الخليفة الفاطمي كان يخرج إلى شوارع القاهرة ليلا حتي يتبين رؤية هلال شهر رمضان الكريم، فكانت الأطفال تخرج معه وتضئ له الفوانيس ويقومون بالغناء وذلك لفرحتهم بقدوم رمضان.