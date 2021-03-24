 رئيس المجلس الرئاسى الليبى يصل القاهرة خلال ساعات للقاء السيسى

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسى، نقلته "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، فإن هذه الزيارة تأتى فى إطار الجهود الحثيثة لرئيس المجلس الرئاسى الليبى للعمل فى خطوط متوازية لترتيب الملفات الداخلية والخارجية للبلاد.

وعلى الصعيد الداخلى، فقد اتجه المنفى اليوم فور عودته من باريس للوقوف على الاجتماع العادى الأول لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك لمتابعة سير عمل الحكومة تجاه أبرز الملفات التى تمس المواطن.

وحث المنفى الحكومة على الإسراع فى حلحلة أزمات جائحة كورونا والكهرباء والوقود، واتخاذ خطوات عملية وسريعة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطن.

وكان الرئيس السيسى قد أجرى اتصالا هاتفيا بالمنفى، الشهر الماضى، أعرب فيه عن تطلعه لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة عهدا لإعلاء مصلحة الوطن فوق أى اعتبارات.

فى المقابل شدد المنفى على أهمية تعزيز أطر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، فضلا على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك.