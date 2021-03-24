مقتل 4 أشخاص فى اصطدام حافلة بقنبلة على الطريق بكينيا

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول كينى، إن 4 ركاب قتلوا وأصيب العشرات بجروح عندما اصطدمت حافلة كانت تقلهم بقنبلة بدائية الصنع كانت مزروعة بجانب الطريق بمقاطعة مانديرا شمالى البلاد قرب الحدود مع الصومال.





وبحسب "روسيا اليوم"، كانت الحافلة متجهة إلى بلدة مانديرا عندما اصطدمت بقنبلة بدائية الصنع، بحسب ما أكد حاكم مانديرا على روبا، اليوم الأربعاء.

ومزقت قوة الانفجار الحافلة، وفق صور التقطت بالموقع ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعى.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الشبهات اتجهت إلى حركة "الشباب" المتطرفة، التى توعدت بالانتقام من كينيا لإرسالها قوات إلى الصومال لمحاربة الحركة.

وشنت حركة "الشباب" عدة هجمات فى كينيا منذ 2011، إلا أن أنشطتها تركزت مؤخرا حول خمس مقاطعات كينية قرب حدود الصومال.

وأضاف روبا أن "مقاطعته تقع تحت تهديد متنام من الجماعة المتطرفة، التى تسيطر على 50 بالمئة من الطرق و60 بالمئة من أراضى المقاطعة، بحسبه، ما أجبر على إغلاق العديد من المدارس.