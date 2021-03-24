يلماظ يقسو على هولندا في "ليلة كارثية" للطواحين

قاد المخضرم بوراك يلماظ منتخب تركيا لتحقيق فوز "لا ينسى" على ضيفه منتخب هولندا، الأربعاء، في مستهل مشوارهما بتصفيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وسجل القائد يلماظ 3 أهداف، لتحبط تركيا انتفاضة متأخرة من "الطواحين" وتتفوق بنتيجة 4-2، ضمن المجموعة السابعة.

وافتتح يلماظ التسجيل في الدقيقة 14 من المباراة بتسديدة اصطدمت بلاعب وغيرت اتجاهها، وضاعف الغلة من ركلة جزاء بعد 20 دقيقة أخرى لتتقدم تركيا 2-صفر قبل الاستراحة.

وبدا أن تركيا حسمت المباراة حين سجل هاكان شالهان أوغلو الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني، لكن المنتخب الهولندي سجل هدفين في دقيقتين لتزداد آماله في العودة في النتيجة.

لكن يلماظ أجهز على أحلام هولندا بهدف رائع من ركلة حرة، ليكمل ثلاثيته الشخصية ويضمن نقاط المباراة كاملة لتركيا.

وكلل الهدف الأول هجمة مرتدة سريعة، حيث سدد يلماظ من عند حافة المنطقة لتصطدم الكرة في ماتيس دي ليخت وتبدل اتجاهها في المرمى، بعد أن خدعت الحارس تيم كرول الذي استعانت هولندا به بعد إصابة الحارس الأساسي ياسبر سيليسين خلال الإحماء.

وبعدها تسبب دونيل مالين في ركلة جزاء بعد تدخل عنيف مع أوكاي يوكوشلو، ليسدد يلماظ الركلة بنجاح.

وأضاف شالهان أوغلو الهدف الثالث بعد مرور 30 ثانية فقط من الشوط الثاني، بتسديدة من خارج المنطقة خدعت الحارس كرول.

لكن بدا أن ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، سيكون مسرحا لانتفاضة هولندية، بعد أن هز دافي كلاسن الشباك في الدقيقة 75 بشكل رائع، وسجل لوك دي يونغ هدفا ثانيا بعد 60 ثانية أخرى.

إلا أن يلماظ البالغ عمره 35 عاما أجهز على آمال هولندا، بهدف من ركلة حرة قبل 9 دقائق من النهاية، لتستعيد تركيا فارق الهدفين.

وحصل منتخب هولندا على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد عرقلة دي ليخت في المنطقة، لكن يوغوركان شاكير حارس تركيا تصدى لتسديدة ممفيس ديباي لتكتمل ليلة كارثية لهولندا.