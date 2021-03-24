جونسون يحذر من تبعات الحواجز التعسفية لتصدير اللقاحات من الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - حذّر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، من تأثير "الحواجز التعسفية" فى وجه لقاحات فيروس كورونا قد تؤثر على الاستثمار، وذلك إثر تشديد الاتحاد الأوروبى آليته لمراقبة تصدير اللقاحات التى تنتج فى دوله.





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