اليونان ترحب بمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية

رحبت اليونان اليوم بمبادرة المملكة العربية السعودية لحل الأزمة في اليمن.
وعدّت وزارة الخارجية اليونانية في بيان هذا الإعلان خطوة إيجابية, مطالبة جميع الأطراف بدعمه وإعلان وقف فوري وكامل لإطلاق النار, مؤكدة أن الاتفاق السياسي الشامل يظل الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن.
وأكد البيان دعم اليونان للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لتحقيق السلام في البلاد، داعيًا جميع الأطراف إلى التعامل معه بشكل بناء من خلال الالتزام بوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
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