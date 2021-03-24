برلسكوني يدخل من جديد إلى المستشفى 

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، إن الأخير في المستشفى منذ يوم الاثنين، مشيرا إلى أن برلسكوني يعاني من "مشاكل صحية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وجاء كلام فيديريكو سيكوني، أمام أحد قضاة ميلانو الذي كان من المفترض أن يمثل أمامه برلسكوني لمحاكمته بتهم الفساد، مبررا غيابه عن جلسة محاكمته بأنه متواجد في مستشفى سان رافاييل في ضواحي المدينة.

وبعد ساعات، قال مصدر مقرب من حزب "فورزا الإيطالي" إن برلسكوني غادر المستشفى بعد إجراء فحوص دورية.

وخضع برلسكوني، الذي انتهت ولايته الثالثة كرئيس للوزراء عام 2011، لعملية جراحية في القلب عام 2016 ونجا أيضا من سرطان البروستات.

وفي سبتمبر الماضي تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا فيما وصفه بـ "أخطر تحد" في حياته.