المكسيك تسجل 579 وفاة و5714 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 579 وفاة و5714 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 199627، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2208755.

وقالت الوزارة إن العدد الحقيقي للحالات والوفيات من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.