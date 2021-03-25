البرلمان الروسى يقرّ قانونا يتيح لبوتين البقاء فى السلطة حتى 2036

جدة - نرمين السيد - وبحسب "الشرق الأوسط"، يهدف القانون إلى جعل التشريع الانتخابى يتماشى مع المعايير الجديدة للدستور، عقب الاستفتاء الدستورى فى صيف عام 2020، بحسب الموقع الإلكترونى لمجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان).
يسمح التعديل المثير للجدل للرئيس البالغ 68 عاماً بالبقاء فى منصبه، فى حين أنه من الناحية النظرية كان يجب أن يتنحى فى نهاية ولايته الحالية عام 2024.
وجاء فى النصّ الذى أقره النواب، أن حدّ تولى ولايتين متتاليتين لا يزال سارياً، لكن لا ينطبق هذا القيد على من شغلوا منصب رئيس الدولة قبل دخول تعديلات الدستور حيز التنفيذ، ما يعنى إرجاع عدّاد ولايات بوتين إلى الصفر.
وصل بوتين إلى الرئاسة عام 2000، قبل أن ينسحب فى نهاية ولايته الثانية عام 2008، تاركاً المنصب لرئيس وزرائه ديمترى ميدفيديف، وبعد أربعة أعوام، أعيد انتخابه رئيساً عام 2012.
فى المراجعة الدستورية التى أقرت عام 2020، أدخلت فى الدستور مبادئ محافظة يدافع عنها بوتين، مثل الإيمان بالله، وحصر الزواج بين الرجال والنساء، والتربية الوطنيّة، إضافة إلى ضمانات اجتماعية على غرار تعديل المعاشات التقاعدية.
بعد إرجائه أكثر من أسبوع بسبب تفشى فيروس كورونا، صوّت 65 فى المائة من النواب على القانون الذى حاز موافقة بنسبة 77.92 فى المائة، وفق الأرقام الرسمية.
وأدان المعارض أليكسى نافالنى القانون الجديد، فى حين وصفته منظمة "غولوس" المختصّة فى مراقبة الانتخابات بأنه انتهاك "غير مسبوق" لسيادة الشعب الروسى.
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