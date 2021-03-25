برلسكونى يدخل المستشفى من جديد

وبحسب "روسيا اليوم"، جاء كلام فيديريكو سيكونى، أمام أحد قضاة ميلانو الذى كان من المفترض أن يمثل أمامه برلسكونى لمحاكمته بتهم الفساد، مبررا غيابه عن جلسة محاكمته بأنه متواجد فى مستشفى سان رافاييل فى ضواحى المدينة.
وبعد ساعات، قال مصدر مقرب من حزب "فورزا الإيطالى" إن برلسكونى غادر المستشفى بعد إجراء فحوص دورية.
وخضع برلسكونى، الذى انتهت ولايته الثالثة كرئيس للوزراء عام 2011، لعملية جراحية فى القلب عام 2016 ونجا أيضا من سرطان البروستات.
وفى سبتمبر الماضى تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا فيما وصفه بـ "أخطر تحد" فى حياته.
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