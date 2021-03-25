بايدن يعيد فرض إجراءات المساءلة الحكومية التى ألغاها ترامب

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أعادت مذكرة صادرة عن مكتب الإدارة والميزانية (OMB) تجديد العمل بأحكام الحوكمة الرشيدة فى عملية إعداد الميزانية التى تتطلب من الوكالات تحديد الأهداف والوفاء بها من أجل الحصول على التمويل.

وكانت صحيفة The Hill كشفت فى ديسمبر الماضى، أن إدارة ترامب تفكر فى إجراء تغييرات على التعميم A-11، وهو وثيقة من ألف صفحة تستخدمها الوكالات الفيدرالية عند تجميع طلبات الميزانية السنوية.

وقد تطلب البند الرئيسى الذى استهدفته إدارة ترامب من الوكالات تبرير طلبات التمويل الخاصة بها من خلال إثبات أنها تحرز تقدما فى تحقيق أهدافها - وهو أمر اعتبره خبراء أنه قد يعيق إدارة الرئيس جو بايدن إذا لم يتم التراجع عنه بسرعة.