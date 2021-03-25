كورونا فى المكسيك .. 5.714 إصابة جديدة وإجمالى الوفيات يلامس 200 ألف

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و208 آلاف و755 حالة، فيما وصل إجمالى الوفيات جراء وباء "كوفيد 19" فى البلاد إلى 199 ألفًا و627 حالة وفاة.

وقالت "الوزارة"، إن العدد الحقيقى للحالات والوفيات من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.