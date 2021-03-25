وقال موقع "روسيا اليوم" نقلا عن مصدر لـ"رويترز"، إن هذا الإجراء سيؤثر على الإمدادات لبرنامج "كوفاكس" التابع للأمم المتحدة.
جدير بالذكر، أن الهند صدرت أكثر من 60 مليون جرعة لقاح إلى 76 دولة حتى الآن، معظمها من لقاح "أسترازينيكا".
وأخر المعهد الهندى شحنات "أسترازينيكا" على العديد من البلدان فى الأيام الأخيرة، بما فى ذلك المملكة المتحدة والبرازيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تتخذ قرارا بشأن تصدير لقاح أسترازينيكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.