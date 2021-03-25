الهند تتخذ قرارا بشأن تصدير لقاح أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات الهندية أوقفت مؤقتًا تصدير لقاح "أسترازينيكا" المضاد لـ فيروس كورونا المستجد الذى يصنعه معهد الأمصال الهندى "SII" لـ تلبية الطلبات فى الداخل مع زيادة الإصابات.





وقال موقع "روسيا اليوم" نقلا عن مصدر لـ"رويترز"، إن هذا الإجراء سيؤثر على الإمدادات لبرنامج "كوفاكس" التابع للأمم المتحدة.

جدير بالذكر، أن الهند صدرت أكثر من 60 مليون جرعة لقاح إلى 76 دولة حتى الآن، معظمها من لقاح "أسترازينيكا".

وأخر المعهد الهندى شحنات "أسترازينيكا" على العديد من البلدان فى الأيام الأخيرة، بما فى ذلك المملكة المتحدة والبرازيل.