تقديم طلب تجنيد الجيش 2021 الأردن فهناك الكثير من الراغبين في الالتحاق بالجيش الأردني أو القوات المسلحة، حيث أنه تم فتح تم الإعلان عن فتح باب الالتحاق بالقوات المسلحة وذلك لحاملي شهادة الثامن الأساسي، وهناك تفاصيل عديدة حول ذلك سوف نقوم بمتابعتها في ذلك في هذا المقال.

تقديم طلب تجنيد الجيش 2021 الأردن

يبحث الكثيرين ممن يرغبون في الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية 2021 بعد أن تم إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة عن رغبتها في قبول دفعة جديدة من الذكور الحاملين شهادة الثامن الأساسي فما أعلى من أجل تعويض النقص العام بقوات الجيش الأردني، ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالطالب، وتلقى طلبات الالتحاق والتقديم وذلك من الاثنين الموافق 22 مارس وسوف ينتهي الخميس الموافق 1 أبريل، ويمكن الإطلاع على الشروط الخاصة بالالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية وذلك من خلال ما يأتي:

المتقدم يجب أن يكون حامل للجنسية الأردنية.

السن لا يزيد عن 26 عام وذلك حتى تاريخ 31 12 2020 ويجب ألا يقل عن 18 عام.

يجب أن يكون المتقدم طوله لا يقل عن 170 سم.

يجب أن يكون يجيد القراءة والكتابة.

على المتقدم أن يتمتع باللياقة الصحية.

لابد من أن يكون المتقدم يتمتع بحسن السير والسلوك.

أن يجتاز كافة الاختبارات المقررة.

مستندات تقديم طلب تجنيد الالتحاق بالجيش الأردني 2021

هناك بعض المستندات اللازم تقديمها من أجل الالتحاق أو من أجل التقديم للالتحاق بالجيش الأردني وهي:

أن تكون هوية المتقدم الشخصية سارية الصلاحي.

نموذج التفصيلات الشخصية من خلال مكاتب التعبئة والجيش الشعبي أو من خلال مدارس الثقافة العسكرية المنتشرة بكافة محافظات الأردن.

2 صورة شخصية للمتقدم ذات خلفية بيضاء.

شهادة المدرسة الأصلية للمتقدم وأن تكون مصدقة.

12 دينار لطلب التقديم والفحص الطبي.

إحضار صورة من شهادة التعيين بالنسبة لأبناء العاملين.

رابط تقديم طلب الالتحاق بالجيش الأردني