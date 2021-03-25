الجيش اليمنى يقتل 16 حوثيا ويحرر عدة جبهات فى تعز

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، نقلا عن مصدر عسكرى، بأن الجيش اليمنى نجح فى تحرير جبهات "تباب مغيديف والخزان الوسطى ومواقع جديدة فى محيطها"، كما أسفرت المواجهات عن مقتل 16 عنصرا من ميليشيا الحوثى، بينهم قياديان وقناص، إضافة إلى اعتقال اثنين آخرين وجرح العشرات.

واستعادت قوات الجيش اليمنى عددا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر، ولازالت المواجهات مستمرة.