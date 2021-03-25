الصين تهدى موريتانيا 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم

جدة - نرمين السيد - تسلمت موريتانيا، مساء أمس الأربعاء، دفعة أولى من اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا المستجد، تقدر بـ 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصينى، وصلت كـ"هبة" من بكين إلى نواكشوط، بالإضافة إلى 13 جهاز تنفس صناعى.





وفى سياق متصل، أكد وزير الصحة الموريتانى محمد نذير ولد حامد لـ القائم بالأعمال فى السفارة الصينية بنواكشوط وانغ تيان، إن تسلم الدفعة التى تعكس مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فى مجال الصحة بوجه عام. لقاح سينوفارم ومن جانبه، أكد القائم بالأعمال فى السفارة الصينية أن الحصول على اللقاح كان نتيجة اتصالات مباشرة بين الرئيسين الموريتانى والصينى، لافتا إلى أن بكين منحت 70 دولة نامية كميات من اللقاح، معبرا عن أمله فى أن تساعد هذه اللقاحات فى دعم الجهود الرامية إلى القضاء على فيروس كورونا.

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