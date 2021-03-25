فرنسا تستعد لإجراءات أكثر صرامة لـ مواجهة كورونا.. فى هذه الحالة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، رأى وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران، إنه لا يزال أمام الحكومة بضعة أسابيع "صعبة" قبل اتخاذ هذه الإجراءات، إذا تحقق الإجراءات الحالية النتائج المرجوة لـ الحد من انتشار الجائحة.
وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد توقع أن تعيش بلاده فترة "صعبة" حتى شهر إبريل المقبل، فى مكافحة وباء "كوفيد 19".
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس، أن فرنسا تمر بموجة ثالثة من وباء فيروس كورونا.
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