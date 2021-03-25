جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، نقلا عن مصادر أمنية، بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا فى هجمات مسلحين على قريتين فى منطقة تيلابيرى، الواقعة جنوب النيجر، مساء أمس الأربعاء.





وقالت المصادر لـ رويترز، إن عصابة مسلحة أحرقت مدرسة، وقتلت 3 أشخاص فى قرية زيبانى، و7 أشخاص فى قرية غابادو فى المنطقة المذكورة، لافتة إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، حيث تستمر قوات الأمن بفحص مكان الهجوم. يأتى ذلك بعد أيام من الهجمات التى قتل فيها 137 شخصا بجنوب النيجر، حيث يُعتقد بأن جماعات للمتشددين على صلة بالفرع المحلى لتنظيم "داعش" الإرهابى كانت وراء تلك الهجمات الدموية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضحايا جدد لـ الإرهاب فى النيجر .. حرق مدرسة ومقتل 10 أشخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.