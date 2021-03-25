بالصور.. ماذا يحدث الآن في قناة السويس؟

تواصل القاطرات أعمالها لتعويم سفينة الحاويات "إيفرغيفن"، التي جنحت الأربعاء في قناة السويس، بالتزامن مع تقارير تتحدث عن إمكانية تحرير السفينة التي تسد القناة الأحد أو الاثنين، عندما يصل المد إلى ذروته.

وظلت حركة الملاحة في القناة متوقفة، فيما أعلنت هيئة قناة السويس أنها تحاول إعادة التوازن للسفينة.

وذكرت مصادر محلية أن الجهود قد تتحول صوب الحفر لإخراج السفينة إذا لم تتمكن القاطرات من التعويم.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن جنوح السفينة جاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن خبير الإنقاذ الذي أشرف على تعويم السفينة السياحية التي انقلبت على ساحل إيطاليا في 2012، نيك سلون، قوله، إن المد الربيعي يومي الأحد والاثنين سيضيف 46 سنتيمترا في العمق، مما يتيح مزيدا من المناورة، لتعويم "إيفرغيفن".

وأوضح سلون الذي شارك في ما لا يقل عن 100 عملية إنقاذ لسفن وطائرات ومنصات حفر وخطوط أنابيب، إن عملية تعويم "إيفرغيفن" ليست سهلة، ولا يمكن تنفيذها بسرعة كبيرة.

تكدس سفن

وأشار تقرير لموقع "ماريتايم إكزكتيف" إلى أن ما يصل إلى 100 سفينة شحن قد حوصرت في كلا الاتجاهين بقناة السويس، بعد جنوح سفينة "إيفرغيفن".

ووفق الموقع، فقد نشرت السلطات المصرية زوارق قطر للمساعدة في تحويل السفينة الضخمة العالقة، وتحرير حركة المرور في أحد أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاما في العالم.

واحتجزت 15 سفينة كانت خلف "إيفرغيفن" في المراسي، بانتظار عودة الحركة الطبيعية للقناة، وأوقفت القوافل المتجهة نحو الجنوب.

وقالت مصادر محلية إن الجهود قد تتحول صوب الحفر لإخراج السفينة إذا لم تتمكن القاطرات من تعويمها، وفق ما نقلت "رويترز".

وقالت شركة بوسكاليس الهولندية لخدمات الملاحة إن شركة (سميتسالفيدج) التابعة لها كلفت بالمساعدة في العملية وأرسلت عشرة أشخاص إلى مصر.

وكان رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، قد كشف لموقع "دوت الخليج"، أن الهيئة دفعت بـ8 قاطرات منذ الإبلاغ عن حادث جنوح السفينة منذ الثامنة والنصف من صباح الثلاثاء، في محاولة لتحريكها، لافتا إلى أن "هناك صعوبات تواجهنا في ذلك نظرا لضخامتها وحدوث الجنوح الكبير لها".

وأوضح أنه يجري حاليا الدفع بكراكة جديدة تابعة للهيئة، للمساهمة في حدوث "خلخلة" للرمال والمياه أسفل المركب، لتحريكها للأمام، ومغادرة موقعها الحالي.

ووفق رئيس هيئة قناة السويس، تبلغ حمولة سفينة الحاويات البنمية التي يبلغ طولها 400 متر، قرابة 223 ألف طن، وجنحت بالكيلو 151 خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين، إلى روتردام الهولندية.

ارتفاع أسعار النفط

وتسببت أزمة جنوح السفينة في قناة السويس بارتفاع أسعار النفط بأكثر من خمسة في المئة خلال تعاملات الأربعاء، وصعدت خلالها الأسعار بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل.

وجاء الارتفاع بعد أن كشفت تقارير عن تسبب الحادث في عرقلة مرور 10 ناقلات تحمل على متنها نحو 13 مليون برميل، وزيادة المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تعطل شحنات الخام.

فقناة السويس مسؤولة عن مرور 10 في المئة من إمدادات النفط العالمية ونحو 12 في المئة من حركة التجارة العالمية.

كذلك استفادت الأسعار من بيانات المخزونات الأميركية التي أظهرت انتعاشا في عمليات التكرير بالولايات المتحدة.