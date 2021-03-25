الولايات المتحدة.. تعيين متحولة جنسيا لمنصب حكومى بارز

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، ووافق المجلس على تعيين راشيل ليفين، مرشحة الرئيس جو بايدن لهذا المنصب بأغلبية 52 صوتا مقابل 48‬، رغم المعارضة القوية من الجمهوريين.

ووصلت ليفين إلى هذا المنصب بعد أن قادت جهود مكافحة جائحة كورونا فى ولاية بنسلفانيا، كما عملت من قبل أستاذاً لطب الأطفال والطب النفسى فى جامعة الولاية.