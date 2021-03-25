روينرز : أكثر من 124 مليون مصاب بـ كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة استنادًا إلى إحصاء أعدته، إن إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بوباء "كوفيد 19" على مستوى العالم، وصل إلى مليونين و865 ألفًا و437 حالة.

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بـ الفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين فى ديسمبر 2019.